В Иране задержано 22 человека, причастных к теракту на военном параде

Власти Ирана задержали 22 человека, причастных к теракту на военном параде в городе Ахваз, жертвами которого стали 28 человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства разведки ИРИ.

Сообщается, что министерству удалось идентифицировать террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом. Кроме того, были задержаны 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке. В заявлении также говорится, что у задержанных были изъяты взрывчатые вещества, оружие и средства связи.