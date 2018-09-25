Хаменеи обвиняет ОАЭ и Саудовскую Аравию

Совершившие теракт в Ахвазе получали финансовую поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Анадолу.

«Эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке, тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ»,- отметил Хаменеи на встрече со спортсменами, вернувшимися в Тегеран из Индонезии, где прошли Азиатские игры 2018.

Он заверил, что виновные в теракте понесут самое тяжелое наказание.

В результате теракта, совершенного 22 сентября во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 25, ранения получили 69 человек.