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ИГИЛ хочет создать халифат в Центральной Азии

Террористическая организация ИГИЛ планирует создать халифат в Центральной Азии и активизировать уже созданные спящие ячейки - «джамааты».

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на открытии второго этапа учений «Иссык-Куль - Антитеррор-2018».

Планы ИГИЛ носят долговременный характер и угрожают не только Кыргызстану, но и Центрально-Азиатскому региону в целом, заметил он.

«Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу «оружие за наркотики», усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы», - резюмировал Новиков.

Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков добавил, что исходящая из Афганистана террористическая угроза усиливается, так как члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», - отметил Разаков.


Опубликовано:25 Сентябрь, 2018  13:16, ]]>Печать]]>
 
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