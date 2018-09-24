Начало конца Саудовского кронпринца

Политические инициативы наследника престола Саудовской Аравии принца Мухаммада бин Салмана привели к тому, что королевство переживает невиданный за последние полвека период политической нестабильности, утверждает сайт "Аль-Монитор".

Издание отмечает, что практически все начинания 32-летнего принца потерпели крах. Он считается создателем суннитской коалиции, которая в течение последних четырех лет безуспешно пытается одержать победу над поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами. В результате военных действий Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Автор публикации, сотрудник Института Брукингса Брюс Ридель связывает с именем Салмана и конфликт с Катаром.

Ридель также считает, что арест сотен представителей королевской семьи и ведущих предпринимателей по обвинению в коррупции и их освобождение в обмен на выплату миллиардных штрафов подорвали экономику королевства. Она стала менее привлекательной для иностранных инвесторов.

Исследователь утверждает, что в последнее время принц практически переселился на свою роскошную яхту. Здесь Мухаммад ощущает себя в относительной безопасности.

Сообщения о конфликте наследника с отцом, королем Салманом, появлялись и раньше. В конце августа газета "Аль-Кудс аль-Араби" писала, что король блокировал инициативу принца вывести нефтяную компанию Aramco на американскую биржу. Это стало ощутимым ударом по плану "Саудовская Аравия-2030", направленному на либерализацию королевства. Газета назвала это началом конца принца Мухаммада.