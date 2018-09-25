Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии открытия Центральной мечети германского Кельна. Строительство здания финансировалось Исламским религиозным союзом Турции и продолжалось восемь лет.

Мечеть может принять до 1.200 верующих. На ее территории расположены библиотека, торговый центр, конференц-зал на 600 мест, помещения для проведения семинаров, подземная автостоянка.

«Эта мечеть станет самой важной в Германии и всей Европе. Для живущих здесь правоверных братьев она имеет огромное символическое значение. Она символизирует мир, братство и культуру сосуществования», - заявляет глава союза Невзат Ашикоглу.

Приближающаяся по численности к пяти миллионам мусульманская община Германии – вторая по численности в Европе после французской. Около трех миллионов германских мусульман – турецкого происхождения, причем в основном – это уроженцы страны.