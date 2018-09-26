Помпео: США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив

Соединенные Штаты не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив и считают, что Тегеран не может претендовать на эксклюзивные права на это водное пространство.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran).

"На сегодняшний день иранские корабли притесняют [корабли других стран] в международных водах на основаниях, нарушающих международное право", - сказал Помпео, выступление которого транслировала организация.

"Если иранский режим считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит им, то они могут поставить свой последний риал на то, что США никогда этого не допустят", - заявил глава Госдепа.