Читатель спрашивает: Верно ли это утверждение, что никого нельзя проклинать?

Такие убеждения присущи радикальным салафитам. Такими утверждениями они пытаются оправдать самых отъявленных преступников вроде Йезида. Хотя проклинать тех, кто достоин этого, вовсе не грешно. Даже Сам Аллах в Коране проклинает кяфиров: «Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя» (Ахзаб, 64). «Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения» (Ахзаб, 57). «Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками» (Худ, 18).

И святые личности Ислама, насколько бы они ни были милосердными, иногда проклинали гнусных людей. Конечно же, проклинать понапрасну невинных людей является грехом. Мерой всему являются коранические аяты, хадисы и указания шариата.