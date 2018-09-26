В Туркменистане отменили все льготы

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекращает бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль.

Как передает Islam.az, об этом сообщает туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на первом заседании Халк Маслахаты (Народного совета - высшего правительственного органа страны) в Ашхабаде.

«В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли», - говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Вместе с тем Народный Совет постановил обеспечивать население Туркменистана с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

В документе подчёркивается, что это решение принято «в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот».

Правительству Туркменистана поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.