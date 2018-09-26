ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Церемония Ашуры в мечети Фатимейи-Захры (Фотолента) Церемония Ашуры в мечети Фатимейи-Захры (Фотолента)
Ирак отзывает посла из Тегерана Ирак отзывает посла из Тегерана
Ашура в Азербайджане (Фотолента) Ашура в Азербайджане (Фотолента)
В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины
Закрылся Бакинский исламский университет Закрылся Бакинский исламский университет

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

В Туркменистане отменили все льготы

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекращает бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль.

Как передает Islam.az, об этом сообщает туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на первом заседании Халк Маслахаты (Народного совета - высшего правительственного органа страны) в Ашхабаде.

«В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли», - говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Вместе с тем Народный Совет постановил обеспечивать население Туркменистана с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

В документе подчёркивается, что это решение принято «в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот».

Правительству Туркменистана поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.


Опубликовано:26 Сентябрь, 2018  14:41, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
26 Сентябрь, 2018
Взрыв в Турции: есть погибшие
26 Сентябрь, 2018
В Азербайджане начнут наказывать лиц, хоронящих мертвых вне кладбищ
26 Сентябрь, 2018
Помпео: США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив
26 Сентябрь, 2018
Роухани пообещал ответить на любые подрывные шаги в Персидском заливе
25 Сентябрь, 2018
Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Сентябрь, 2018

Имам Хусейн (а): "Добро похоже на проливной дождь..."
26 Сентябрь, 2018

Насколько верно выражение «72 шахида»?
26 Сентябрь, 2018

В Туркменистане отменили все льготы
26 Сентябрь, 2018

Взрыв в Турции: есть погибшие
26 Сентябрь, 2018

В Азербайджане начнут наказывать лиц, хоронящих мертвых вне кладбищ
26 Сентябрь, 2018

Верно ли это утверждение, что никого нельзя проклинать? Ислам в вопросах
26 Сентябрь, 2018

Помпео: США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив
26 Сентябрь, 2018
Роухани пообещал ответить на любые подрывные шаги в Персидском заливе
25 Сентябрь, 2018
Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть
25 Сентябрь, 2018

Начало конца Саудовского кронпринца
25 Сентябрь, 2018
Названо количество поставляемых Сирии дивизионов С-300
25 Сентябрь, 2018
ИГИЛ хочет создать халифат в Центральной Азии
25 Сентябрь, 2018

Хаменеи обвиняет ОАЭ и Саудовскую Аравию
25 Сентябрь, 2018

Сколько ученых по имени Табари было в истории? Ислам в вопросах
25 Сентябрь, 2018
Цены на нефть бьют рекорд
25 Сентябрь, 2018

В Иране задержано 22 человека, причастных к теракту на военном параде
24 Сентябрь, 2018

Закрылся Бакинский исламский университет
24 Сентябрь, 2018

Столкновения в Газе: погиб палестинец
24 Сентябрь, 2018
Эрдоган рассказал о «террористическом болоте» в Сирии
24 Сентябрь, 2018

Участь убийц Имама Хусейна (а)
24 Сентябрь, 2018
На Ближнем Востоке ответили на угрозы Трампа
24 Сентябрь, 2018
В Китае заблокировано 4 тысячи сайтов
24 Сентябрь, 2018

Ученые назвали самую вредную для сна позу
24 Сентябрь, 2018

Как следует сидеть во время намаза? Ислам в вопросах
24 Сентябрь, 2018
Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек
24 Сентябрь, 2018
В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе
22 Сентябрь, 2018

В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины
22 Сентябрь, 2018

Что означает слово «бедняк», встречающееся в религиозных источниках? Ислам в вопросах
22 Сентябрь, 2018

Замгенсека ООН: В Йемене от голода люди едят листья
22 Сентябрь, 2018

На военном параде в Иране совершен теракт, погибли 24 военнослужащих ФОТО, ВИДЕО
21 Сентябрь, 2018

Церемония Ашуры в мечети Фатимейи-Захры Фотолента
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com