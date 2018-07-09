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Однажды при Его Светлости сказали: "Добро, совершенное в отношении недостойных людей, пропадет даром".
Имам возразил, сказав: "Нет. Добро похоже на проливной дождь, охватывает и плохое, и хорошее".
(из книги "Тухафуль-угуль")
Имам Хусейн (а): "Добро похоже на проливной дождь..."
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