Однажды при Его Светлости сказали: "Добро, совершенное в отношении недостойных людей, пропадет даром".

Имам возразил, сказав: "Нет. Добро похоже на проливной дождь, охватывает и плохое, и хорошее".

(из книги "Тухафуль-угуль")