Читатель спрашивает: Может ли женщина во время месячных заключит брак или же развестись?

Месячные не являются проблемой для заключения брака. Но для вступления в половую связь следует ждать окончания месячных.

Однако при разводе это состояние следует учесть. То есть, с женщиной нельзя развестись во время месячных, и подобный развод недействителен. Имеются некоторые исключения, которые приведены в книгах по фикху (например, если не было половых отношений или же мужчина был настолько далеко, что не знал о месячных супруги и т.д.).