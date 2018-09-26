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Новости » Ислам в вопросах

Может ли женщина во время месячных заключит брак или же развестись?

Читатель спрашивает: Может ли женщина во время месячных заключит брак или же развестись?

Месячные не являются проблемой для заключения брака. Но для вступления в половую связь следует ждать окончания месячных.

Однако при разводе это состояние следует учесть. То есть, с женщиной нельзя развестись во время месячных, и подобный развод недействителен. Имеются некоторые исключения, которые приведены в книгах по фикху (например, если не было половых отношений или же мужчина был настолько далеко, что не знал о месячных супруги и т.д.).


Опубликовано:27 Сентябрь, 2018  11:30, ]]>Печать]]>
 
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