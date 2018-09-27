Президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, глава российского государства выступит в Баку на пленарном заседании межрегионального форума двух стран и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Как сообщалось, до начала официальных мероприятий Путин и Алиев посетят финальный этап чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Глава российского государства планирует пообщаться со спортсменами из РФ. Позже лидеры двух стран выступят на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума.