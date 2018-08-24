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Новости

ИГ опубликовала аудиозвуковое сообщение о теракте в иранском Ахвазе

Террористическая организация ИГ распространила аудиозвуковое заявление о теракте, совершенном на прошлой неделе во время военного парада в иранском Ахвазе.

Напомним, что ответственность за теракт взяло на себя сепаратистское объединение "аль-Ахвазия", действующее преимущественно в Европе и арабских государствах Персидского залива. После ответственность на себя взяла террористическая организация ИГ.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, в распространенной аудиозаписи некий Абу-Хасан аль-Мухаджир, заявляет, что атаки в Иране будут продолжены в еще более жесткой форме.

Отметим, что ИГ в редких случая делает аудиозаявления о совершенных терактах.

Многие эксперты полагают, что за терактом под прикрытием "аль-Ахвазия" стоят сепаратистские и такфиристские объединения, поддерживаемые спецслужбами Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Иранские эксперты считают, что даже будучи совершенным со стороны ИГ теракт был заказан и спланирован иностранной разведкой.

В настоящее время иранская сторона продолжает расследование и задержание, причастных к теракту лиц.


Опубликовано:27 Сентябрь, 2018  16:27, ]]>Печать]]>
 
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