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Аятолла Хаменеи напомнил французам и немцам о Саддаме

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи напомнил некоторым европейским странам, что они снабжали Саддама Хусейна оружием во время ирано-иракской войны.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews минувшим днем на церемонии по случаю годовщины начала ирано-иракской войны аятолла Али Хаменени обратился к народам Франции и Германии и призвал их вспомнить, как их государства снабжали экс-диктатора Саддама Хусейна различным разрушительным оружием.

Аятолла Али Хаменеи отметил, что сегодня Иран подвергается необоснованным и предвзятым санкциям гегемонов.

По его словам, западные страны проводят политику двойных стандартов: "Почему народы Франции и Германии не должны знать, что их государства сделали иранскому народу за 8 лет войны?!"

Аятолла Али Хаменени попросил официальных лиц страны помимо политических шагов по обличению политики двойных стандартов в отношении Исламской революции, также представлять произведения для просвещения и информирования народов мира.


Опубликовано:27 Сентябрь, 2018  16:35, ]]>Печать]]>
 
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