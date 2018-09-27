ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Церемония Ашуры в мечети Фатимейи-Захры (Фотолента) Церемония Ашуры в мечети Фатимейи-Захры (Фотолента)
В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины
Закрылся Бакинский исламский университет Закрылся Бакинский исламский университет
Начало конца Саудовского кронпринца Начало конца Саудовского кронпринца
Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Мубариз Гурбанлы: Пропаганда религиозного радикализма в Азербайджане уменьшилась

"Ведется работа по более широкому донесению до учащихся сведений о различных религиях на уроках "Познание мира".

Как сообщает Islam.az, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По словам главы Госкомитета, молодежи следует создать условия, чтобы молодежь была осведомлена обо всех религиях.

"Все мы должны иметь определенные представления обо всех мировых религиях. Выпускники школ должны знать не только о догмах ислама, но и о других религиях".

Он отметил, что эту информацию можно почерпнуть в книгах, однако следует представить ее в более широком формате:

"Некоторые полагают, что в школах будут изучать религию на уровне медресе или теологов. Это вовсе не так. Мы просто намерены расширить кругозор учащихся в отношении религии. Проведя опрос, можно удостовериться в том, что люди мало осведомлены о мировых религиях. Мы должны прививать эти знания, чтобы сузить возможности распространения суеверия и религиозного радикализма, не давая втянуть людей в этот омут. Хорошо образованный человек не подпадет под такое влияние".


Опубликовано:27 Сентябрь, 2018  16:37, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Сентябрь, 2018
Аятолла Хаменеи напомнил французам и немцам о Саддаме
27 Сентябрь, 2018
В Карабахе погиб армянский контрактник
27 Сентябрь, 2018
Владимир Путин прибыл в Азербайджан
27 Сентябрь, 2018
Эрдоган обвинил США в масштабной экономической войне
27 Сентябрь, 2018
Роухани: Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
27 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: Пропаганда религиозного радикализма в Азербайджане уменьшилась
27 Сентябрь, 2018

Аятолла Хаменеи напомнил французам и немцам о Саддаме
27 Сентябрь, 2018
ИГ опубликовала аудиозвуковое сообщение о теракте в иранском Ахвазе
27 Сентябрь, 2018
В Карабахе погиб армянский контрактник
27 Сентябрь, 2018

Владимир Путин прибыл в Азербайджан
27 Сентябрь, 2018

Может ли женщина во время месячных заключит брак или же развестись? Ислам в вопросах
27 Сентябрь, 2018
Эрдоган обвинил США в масштабной экономической войне
27 Сентябрь, 2018

Роухани: Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке
26 Сентябрь, 2018

Имам Хусейн (а): "Добро похоже на проливной дождь..."
26 Сентябрь, 2018

Насколько верно выражение «72 шахида»?
26 Сентябрь, 2018

В Туркменистане отменили все льготы
26 Сентябрь, 2018

Взрыв в Турции: есть погибшие
26 Сентябрь, 2018

В Азербайджане начнут наказывать лиц, хоронящих мертвых вне кладбищ
26 Сентябрь, 2018

Верно ли это утверждение, что никого нельзя проклинать? Ислам в вопросах
26 Сентябрь, 2018

Помпео: США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив
26 Сентябрь, 2018
Роухани пообещал ответить на любые подрывные шаги в Персидском заливе
25 Сентябрь, 2018
Эрдоган откроет в Германии крупнейшую европейскую мечеть
25 Сентябрь, 2018

Начало конца Саудовского кронпринца
25 Сентябрь, 2018
Названо количество поставляемых Сирии дивизионов С-300
25 Сентябрь, 2018
ИГИЛ хочет создать халифат в Центральной Азии
25 Сентябрь, 2018

Хаменеи обвиняет ОАЭ и Саудовскую Аравию
25 Сентябрь, 2018

Сколько ученых по имени Табари было в истории? Ислам в вопросах
25 Сентябрь, 2018
Цены на нефть бьют рекорд
25 Сентябрь, 2018

В Иране задержано 22 человека, причастных к теракту на военном параде
24 Сентябрь, 2018

Закрылся Бакинский исламский университет
24 Сентябрь, 2018

Столкновения в Газе: погиб палестинец
24 Сентябрь, 2018
Эрдоган рассказал о «террористическом болоте» в Сирии
24 Сентябрь, 2018

Участь убийц Имама Хусейна (а)
24 Сентябрь, 2018
На Ближнем Востоке ответили на угрозы Трампа
24 Сентябрь, 2018
В Китае заблокировано 4 тысячи сайтов
24 Сентябрь, 2018

Ученые назвали самую вредную для сна позу
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com