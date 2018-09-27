Мубариз Гурбанлы: Пропаганда религиозного радикализма в Азербайджане уменьшилась

"Ведется работа по более широкому донесению до учащихся сведений о различных религиях на уроках "Познание мира".

Как сообщает Islam.az, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По словам главы Госкомитета, молодежи следует создать условия, чтобы молодежь была осведомлена обо всех религиях.

"Все мы должны иметь определенные представления обо всех мировых религиях. Выпускники школ должны знать не только о догмах ислама, но и о других религиях".

Он отметил, что эту информацию можно почерпнуть в книгах, однако следует представить ее в более широком формате:

"Некоторые полагают, что в школах будут изучать религию на уровне медресе или теологов. Это вовсе не так. Мы просто намерены расширить кругозор учащихся в отношении религии. Проведя опрос, можно удостовериться в том, что люди мало осведомлены о мировых религиях. Мы должны прививать эти знания, чтобы сузить возможности распространения суеверия и религиозного радикализма, не давая втянуть людей в этот омут. Хорошо образованный человек не подпадет под такое влияние".