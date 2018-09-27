Армия уничтожила 5 вражеских солдат

Армия Азербайджана уничтожила 5 вражеских военнослужащих.

Oб этом сообщил полковник запаса Шаир Рамалданов, комментирующий ситуацию на линии фронта.

Полковник отметил, что в течение последней недели военнослужащие Азербайджана на различных направлениях фронта уничтожили 5 и тяжело ранили несколько армянских оккупантов.

«В настоящее время правительство и солдаты Армении превратились в заложников Никола Пашиняна и его популистских заявлений.

Как и всегда, армянская сторона официально называет имена только трех погибших призывников.

Имена двух других призывников из Карабаха скрывают.

Азербайджанская армия дает ответ и будет впредь отвечать на недалекие заявления Н.Пашиняна и подобных ему преступников.

Все это демонстрирует мощь нашей армии и в очередной раз доказывает готовность армии Азербайджана освободить оккупированные земли.

Я уверен, что и в дальнейшем, пока Пашинян и ему подобные будут выступать с глупыми заявлениями, им придется заниматься перевозкой трупов армянских солдат с линии фронта», - заявил Шаир Рамалданов.