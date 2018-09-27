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Новости » Ислам в вопросах

Кто был наместником пророка Адама (а)?

Читатель спрашивает: Кто был наместником пророка Адама (а)?

У Его светлости Адама (а) и Евы было очень много детей, наиболее часто в религиозных текстах упоминаются лишь двое – Авель и Каин. Умирая, пророк Адам (а) по велению Аллаха назначил своим наместником сына Шейса (или Шиса). Согласно преданиям, все дети Адама (а) были близнецами, за исключением Шейса (а). Он также был пророком, прожил долгую жизнь, приглашая сыновей Адама к истине. Потомки Авеля враждовали с ним, и потерпели поражение. Шейсу (а) Аллахом было ниспослано откровение – 50 страниц. Все последующие пророки, в том числе и Его Светлость Мухаммад (с), были из рода Шейса (а). В Библии он упоминается как Сиф.


Опубликовано:28 Сентябрь, 2018  11:27, ]]>Печать]]>
 
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