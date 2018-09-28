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Махмуд Аббас: Иерусалим не продается

Статус Иерусалима и права палестинского народа не могут быть предметом торга.

Как передает İslam.az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, выступая в четверг на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«Иерусалим не продается. Права палестинского народа не могут быть предметом торга», - сказал палестинский лидер, обращаясь к участникам сессии.

По словам Аббаса, путь к установлению мира в регионе лежит через создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В противном случае воцарение мира в регионе невозможно, подчеркнул он.

Махмуд Аббас также подчеркнул, что палестинцы «продолжат верить в мир».

«Мы не против переговоров и никогда не отвергали предложения о переговорах. Мы и впредь будем протягивать руку во имя мира», - сказал он.

Махмуд Аббас осудил принятие израильским парламентом «Закона о еврейском характере государства». По его словам, данный законодательный акт направлен на легализацию политики дискриминации в отношении палестинцев, составляющих 20% от общей численности населения Израиля.

«Этот закон, который противоречит международному праву, переходит все красные линии и будет способствовать созданию расистского государства», - сказал глава Палестины.

Палестинский лидер также призвал США пересмотреть решения, касающиеся признания Иерусалима столицей Израиля, прекращения помощи палестинским беженцам и строительства незаконных еврейских поселений


Опубликовано:28 Сентябрь, 2018  12:09, ]]>Печать]]>
 
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