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В Иране ликвидировали четырех боевиков

На юго-востоке Ирана ликвидированы  четверо боевиков.

В ходе разведывательной операции подразделений КСИР силовики узнали о готовящемся нападении на пограничный пункт в районе Сараван, расположенном неподалеку от границы с Пакистаном. Во время столкновений и перестрелки силами КСИР была ликвидирована группа террористов из четырех человек, двое получили ранения, оставшиеся террористы сбежали на территорию Пакистана.

Иранские военные не понесли потерь, в их руки попало оружие и боеприпасы террористов.


Опубликовано:28 Сентябрь, 2018  14:31, ]]>Печать]]>
 
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