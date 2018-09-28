В Иране ликвидировали четырех боевиков

На юго-востоке Ирана ликвидированы четверо боевиков.

В ходе разведывательной операции подразделений КСИР силовики узнали о готовящемся нападении на пограничный пункт в районе Сараван, расположенном неподалеку от границы с Пакистаном. Во время столкновений и перестрелки силами КСИР была ликвидирована группа террористов из четырех человек, двое получили ранения, оставшиеся террористы сбежали на территорию Пакистана.

Иранские военные не понесли потерь, в их руки попало оружие и боеприпасы террористов.