Палестинцы отмечают сегодня годовщину движения "Интифада"

Основной причиной возникновения движения "Интифада" было вхождение экс-премьера Израиля Ариеля Шарона в мечеть Аль-Акса.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, начавшееся в сентябре в 2000 году движение палестинцев продлилось пять лет. За эти пять лет палестинцы в столкновениях с израильскими военными потеряли 4412 человек, 48,322 получили различные ранения.

В результате протестов палестинцев израильские силы были вынуждены покинуть сектор Газа. Однако Израиль для подавления движения построил на Западном берегу реки Иордан многокилометровую бетонную стену.

Шаги действующих властей США привели к новым столкновениям. После объявления США Иерусалима столицей Израиля палестинцы еженедельно проводят акции протеста.

В протестах с апреля по сегодняшний день погибли 190 палестинцев, ранены более 5 тысяч.

Сегодня в годовщину "Интифады" также ожидаются протесты на линии соприкосновения сектора Газы и оккупированных Израилем территорий.