В Пакистане 11 террористов приговорили к смертной казни

Военный суд Пакистана приговорил к смертной казни 11 террористов.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил журналистам командующий Сухопутными войсками Пакистана Камар Джавид Бажва.

Террористы признаны виновными в убийстве 49 мирных жителей и 20 сотрудников сил безопасности, организации теракта, членстве в незаконных организациях, атаке на образовательные учреждения и ранении 148 человек.

В числе приговоренных к смертной казни - Аин Уллах, организатор теракта, совершенного в 2009 году на рынке в Пешаваре. В результате теракта тогда погибли 48 и ранения получили 109 человек.