Читатель спрашивает: Сколько близких родственников имама Хусейна (а) стали шахидами в день Ашуры?

О количестве и личности представителей Ахли-бейта, ставших шахидами в Кербеле, высказываются различные мнения. Достоверно известно, что в тот день из рода Абуталиба, кроме имама Хусейна (а), стали шахидами еще 17 человек. Двое из них были сыновьями имама Хусейна (а) – Алиакбар и Алиаскар, пятеро – братьями имама (Аббас, Абдуллах, Лдафар, Осман и Мухаммадуль-аскар), трое – племянниками, сыновьями имама Хасана (а) – Гасим, Абдуллах и Абубакр, двое – сыновьями сестры имама Хусейна (а), Зейнаб – Овн и Мухаммад, трое – двоюродными братьями имама (Джафар, Абдуллах и Абдуррахман), двое – внуками дяди, Агля – Абдуллах и Мухаммад. Вообще же, в различных источниках количество шахидо Ахли-бейта указывается от 13-ти до 30-ти. Вышеназванные 17 человек точно сатли шахидами в день Ашуры.