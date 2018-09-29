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Иран об обвинениях Израиля о секретном «атомном складе»

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о складе ядерных материалов в Тегеране.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МИД.

Нетаньяху заявил в четверг в ООН, что израильская разведка обнаружила в Тегеране тайный склад с тоннами ядерного оборудования и материалов и продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

«После того как США и Израилю не удалось разыграть антииранские сценарии, эти смехотворные заявления и это шоу премьер-министра Израиля не стали неожиданностью.

Это новое представление властей Израиля, которое мы категорически отрицаем, хотя оно даже не стоит того, чтобы о нем говорить», - заявил Касеми.

Он добавил, что МАГАТЭ — единственный авторитетный орган, уполномоченный делать подобные заявления, и напомнил, что последними 12 отчетами МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном ядерных обязательств.

«Израиль должен знать, что в современную эпоху весь мир, как сам Нетаньху уже увидел, просто громко посмеется над такими ложными, оскорбительными и пустыми высказываниями и фальшивыми представлениями» , - добавил Касеми.


Опубликовано:29 Сентябрь, 2018  12:20, ]]>Печать]]>
 
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