США выдвинули ультиматум Асаду

США вместе с союзниками готовы инициировать более жесткие санкции против Сирии, если ее правительство откажется работать над проектом новой конституции.

Как передает İslam.az, об этом в интервью Reuters заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Если режим (президента Сирии Башара Асада - ред.) сделает это, то мы считаем, что сможем поступить так же, как поступали с Ираном до 2015 года, - ввести действительно жесткие международные санкции», - сказал Д.Джеффри.

Дипломат отметил, что США могут выбрать «стратегию изоляции» в отношении Сирии.

«Даже если Совбез ООН не одобрит санкции, мы просто введем их через Евросоюз, через наших союзников в Азии... Мы поставим своей целью сделать максимально несчастным существование этого издыхающего режима», - добавил спецпредставитель.