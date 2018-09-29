Читатель спрашивает: Если человек совершит хадж за чужой счет, то должен ли он совершить его повторно, если впоследствии его материальные возможности позволят это?

Человек обязан совершить хадж при выполнении некоторых условий. Он должен иметь для этого материальные возможности, паломничество не должно вредить его здоровью и это не должно быть сопряжено с опасностью для жизни. Если все эти условия имеются в наличии, то каждый должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. В противном случае он согрешит. Если человек не имеет материальных возможностей для совершения хаджа, но кто-то безвозмездно оплачивает его расходы, то он обязан уже отправиться в паломничество. И если уже впоследствии его материальное состояние улучшится, и он сам будет в состоянии оплатить свои расходы, то обязанность хаджа с него снимается. Но если человек пожелает повторно отправиться к святым землям, в этом нет никаких проблем, наоборот, это считается свабом.