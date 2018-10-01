Обнародованы потери России в ходе операции в Сирии за три года

В Сирии за три года погибли 112 военнослужащих ВС России.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной операции России в Сирии.

"На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых погибла при катастрофе Ан-26 и в сбитом Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - сказал Бондарев.

Он напомнил, что за три года военной кампании в Ираке (2003-2006 гг.) возглавляемая США коалиция потеряла 2515 военнослужащих, 10-20 танков, не менее 50 БМП, 15 самолетов и около 80 вертолетов.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

17 сентября 2018 года над Средиземным морем системой сирийской ПВО С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.