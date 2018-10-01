Иран разбомбил организаторов теракта в Ахвазе

Иран нанес ракетный удар по объектам организаторов теракта на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Атака была проведена в два часа ночи 1 октября. Как отмечается, удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции - элитными частями Вооруженных сил Ирана. По информации агентства, при нанесении ударов были задействованы баллистические ракеты.

Точное число запущенных ракет неизвестно. В результате атаки было ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

В иранском городе Ахваз 22 сентября произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяло «Исламское государство».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за теракт несут союзники США в Персидском заливе. Отмечается, что обвинения касаются в первую очередь Саудовской Аравии, которая поддерживает оппозиционные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии. 24 сентября Тегеран пообещал отомстить США и Израилю.