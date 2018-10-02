Минуло 26 лет со дня оккупации Ходжавендского района

Прошло 26 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района.

2 октября 1992 года ВС Армении оккупировали Ходжавендский район Азербайджанской Республики. В результате вандализма в 10 селах района было сожжено 1723 дома, уничтожено 47 промышленных и 144 объектов сельского хозяйства.

Оккупанты разрушили 17 образовательных, 4 учреждения дошкольного образования, 32 медицинских учреждений, 59 культурных объектов, 10 исторических памятников. Помимо прочего, в результате оккупации было разграблено и уничтожено 12 коммуникационных узла, 32 моста, 42 водохранилища и 316-километровый водопровод.

Был нанесен большой ущерб по растительному и лесному покрову района. На территории 1202 гектара было уничтожено ценные породы деревьев.

В боях за родную землю погибли 145 ходжавендцев. В числе шехидов также 13 женщин и 13 детей. Более 300 жителей района стали инвалидами, 243 ребенка потеряли одного из родителей, 68 женщин потеряли мужей.