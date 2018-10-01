Читатель спрашивает: Участвовала ли супруга имама Хусейна (а) Умми-Лейла в событиях Кербелы?

Супруга имама Хусейна (а) Умми-Лейла (на самом деле Лейла) приходится матерью Али Акбара, который стал шахидом в Кербеле. Ее отец Абу Мурра Сагафи был двоюродным братом Мухтара, отомстившим за шахидов Ашуры. Ее матерью же была Меймуна бинт Абу Суфьян (сестра Муавиййи). Поэтому Али Акбар по отцовской линии был из рода Бани-Хашим, а по материнской – из рода Бани-Умаййа и Бани Сагиф.

Участие Умми-Лейлы в событиях Кербелы не нашло отражение в достоверных источниках. В своей книге «Хамасайе-Хусейни» Шахид Мутаххари категорически отвергает такую версию. Такого же мнения придерживался и Шейх Аббас Гуми. А аятолла Рейшахри писал, что, по мнению некоторых ученых, она ушла из жизни еще до событий Ашуры.