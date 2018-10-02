Пентагон ответил на ракетный удар Ирана по Сирии

Ракетный удар Тегерана по экстремистам в Сирии мог потенциально поставить под угрозу силы, которые ведут активную борьбу с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американского министерства обороны Шон Робертсон.

По его словам, действия Ирана безрассудны, небезопасны и обостряют ситуацию. «Такие профессиональные вооруженные силы, как у коалиции и Российской Федерации, через специальный канал связи занимаются урегулированием возможных конфликтов при проведении своих операций для обеспечения максимальной безопасности. Иран не принял таких мер», - отметил Робертсон.

Представитель Пентагона подчеркнул, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция способна нанести поражение остаткам ИГ в середине долины реки Евфрат.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагаются объекты организаторов теракта на параде в городе Ахваз. Удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции - элитными частями Вооруженных сил Ирана. При этом были задействованы баллистические ракеты.