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Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США достиг отметки в 21,516 триллиона долларов.

Отмечается, что за 2018 финансовый год, который закончился 30 сентября, американский госдолг вырос на 1,2 триллиона долларов.

Также ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в один триллион долларов.

Кроме того, как пишет издание, госдолг США сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

В августе в конгрессе США сообщили, что займы правительства за первые одиннадцать месяцев 2018 года составили 895 миллиардов долларов, что на 222 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.


Опубликовано:2 Октябрь, 2018  13:10, ]]>Печать]]>
 
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