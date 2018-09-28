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Новости » Точка зрения

Молодежь должна выражать мнение по глобальным вопросам - Посол

Как известно, решением Правления Молодежного Форума ОИС город Кудс был объявлен Молодежной Столицей Исламского мира за 2018 год. Это явилось ответом на грубое нарушение прав палестинцев вокруг событий в мечети Аль-Акса.

В рамках программы "Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира 2018" проводятся ряд культурных и гуманитарных мероприятий в различных регионах мира.

Как передает Islam.az, в рамках этих мероприятий в центре Жана Моне в Париже состоялась Международная выставка фотографий «Человеческие лица Аль-Кудса».

Выступая на открытии выставки, Председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) посол Эльшад Искендеров подчеркнул важность предоставления молодежи возможности выражать свое мнение по наиболее насущным вопросам международных отношений, в том числе с помощью средств художественного выражения.

Оратор подчеркнул, что эта выставка будет демонстрироваться в ЮНЕСКО и штаб-квартире других международных организаций в рамках межкультурного диалога.

Затем он объявил победителей конкурса, в то же время, поблагодарив сотни других участников, а также партнеров конкурса.

Посол Палестины во Франции Салман аль-Харфи поблагодарил МФ ОИС за усилия, приложенные в организации многочисленных мероприятий в рамках программы "Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира 2018".


Опубликовано:2 Октябрь, 2018  17:45, ]]>Печать]]>
 
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