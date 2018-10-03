Избран новый президент Ирака

Депутаты Совета представителей (парламент) Ирака избрали Бархама Салеха от Патриотического союза Курдистана (ПСК) новым президентом республики

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным данным голосования в парламенте, за него проголосовали 165 депутатов.

Трансляцию подсчета голосов вел телеканал As Sumariya.

В заседании приняли участие 301 из 329 депутатов заксобрания, таким образом спикеру Мухаммеду аль-Халбуси с третьей попытки удалось собрать необходимый для голосования кворум. Первый раунд голосования не выявил победителя, так как ни один из кандидатов не получил две трети голосов. По итогам второго раунда претенденту на пост главы государства нужно было заручиться поддержкой большинства.