Выгрузка российских С-300 в Сирии

Министерство обороны России показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов С-300 из самолета Ан-124-100 «Руслан» в сирийском аэропорту.

Как передает Islam.az, кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее, 2 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил, что С-300 поставлены в Сирию. Потребуется три месяца, чтобы подготовить сирийских специалистов к работе с ними. В тот же день от Госдепа США последовала реакция.

Причиной для поставки комплексов стал сбитый в САР российский Ил-20. При этом в Кремле подчеркивали, что Москва идет на такой шаг для обеспечения безопасности российских военных и он не направлен против третьих сторон.