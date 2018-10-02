Читатель спрашивает: Можно ли посещать, где есть новорожденный, которому еще не исполнилось 40 дней?

В Исламе имеется информация относительно числа 40. Часть из них основана на коранических аятах, часть – на хадисах. Согласно народному обычаю, не одобряется, если кто-то придет в гости в дом, где есть новорожденный, а также, если мать возьмет с собой ребенка куда-то до истечения 40 дней после рождения. Это не имеет никакого религиозного подтекста, это всего лишь обычай. Может быть, этот обычай связан со стремлением оградить мать, которая пережила роды, от лишних психологических нагрузок, а ребенка – от инфекционных заболеваний.