США открыто поддерживают террористов в Сирии – Бинали Йылдырым

США открыто поддерживают террористов в Сирии, сказал спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, сообщают среду турецкие СМИ.

Спикер парламента отметил, что в Вашингтоне утверждают, что являются союзником Турции, но на деле поступают совсем иначе.

«США утверждают, что они оказывают поддержку боевикам PYD-YPG в целях борьбы с террористами «Исламского Государство» (ИГ), однако, сотрудничество с одной террористической организацией в целях борьбы с другой неприемлемо», - сказал Йылдырым.

Йылдырым отметил, что военные конфликты в регионе негативно влияют на Турцию, и подчеркнул, что войны в соседних Сирии и Ираке привели к тому, что свыше 3,5 миллиона беженцев оказались на территории Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США не сдержали своих обещаний относительно вывода террористов PYD-YPG из сирийского Манбиджа. «Согласно договоренностям, достигнутым Турцией и США, отряды боевиков PYD-YPG должны были покинуть сирийский город Манбидж в течение 90 дней, однако этого не произошло», - сказал Эрдоган.