ООН призвала Индию решить кризис с рохинджа

Индия могла бы помочь в решении кризиса с мусульманами-рохинджа, оказав гуманитарную помощь Бангладеш и используя свое влияние на Мьянму.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его словам, Индия является «абсолютно необходимой составляющей» будущего многополярного мира и может выступить в качестве нейтрального посредника в урегулировании целого ряда конфликтов в самых разных точках планеты, в том числе в кризисе вокруг рохинджа.

Напомним, обострилась ситуация в штате Ракхайн в августе 2017 года, когда мьянманские военные начали масштабную операцию якобы против террористов.

В результате погибли десятки мусульман, проживающих в штате, более 700 тысяч были вынуждены бежать на территорию соседнего Бангладеш.