Трамп: Саудовская Аравия не выживет без США

Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону и не полагаться лишь на помощь Вашингтона, сообщает Associated Press.

"Я люблю короля - короля Салмана, но я сказал: "Король, мы защищаем вас. Без нас вы не протянете и двух недель. Вы должны платить за свою армию, вы должны платить", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

Американский лидер при этом не уточнил, когда у него состоялся подобный разговор с саудовским королем.