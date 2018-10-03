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Либерман: Израиль продолжит операции в Сирии

Израиль не рад появлению в Сирии С-300, но не может отказаться от военных операций в соседней стране, сказал в интервью израильскому государственному радио "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

"Не могу сказать, что мы рады присутствию С-300 в Сирии, вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения, - сказал министр. - В любом случае, мы не ищем авантюр, мы только защищаем свои жизненно важные интересы. К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что во всем, что касается наших интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов".


Опубликовано:3 Октябрь, 2018  15:40, ]]>Печать]]>
 
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