СМИ: Убит младший сын лидера ИГ аль-Багдади

Младший сын лидера ИГ Абу-Бакра аль-Багдади 22 сентября был убит в результате авиаударов ВКС России.

Об этом сообщает британская газета "Daily-Mail" со ссылкой на командира иракской армии Джаббара аль-Мамури.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на "аль-Арабия", в июле сообщалось о смерти другого сына аль-Багдади Хузейфа аль-Бадри. По информации, Хузейф аль-Бадри был убит в результате воздушной атаки на электростанцию в городе Хомс.

Кроме того, несколько раз сообщалось о смерти самого Абу-Бакра аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри ас-Самарраи - ред.). Данная информация ни разу не подтверждалась официально.