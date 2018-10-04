США разорвали договор о дружбе с Ираном

США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Сообщаю, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое назрело еще 39 лет назад (после разрыва дипотношений между странами – ред.)", - сказал Помпео в среду журналистам.

По словам Помпео, решение суда "безосновательно". Госсекретарь считает, что Иран использует Международный суд ООН в политических и пропагандистских целях.

Напомним, Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Иран в июле подал иск против США в суд ООН.