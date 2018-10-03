Читатель спрашивает: Где и как изготавливается покрывало Каабы?

Шелковое покрывало Каабы называется «кисва». По некоторым данным, впервые Кааба была покрыта покрывалом пророкм Исмаилом (а), а по другим – йеменским правителем, жившим в V веке. Еще до Ислама, а также на заре Ислама ежегодно в сезон хаджа Кааба покрывалась новой кисвой. Старое же покрывало, с течением времени, изнашивалась и спадала со строения. Так как старые покрывала наслаивались друг на друга и создавали тяжесть для крыши Каабы, то старые кисвы стали убирать с Каабы. Раньше кисву шили и доставляли из Египта. В последнее время этим занимается фабрика в Саудовской Аравии. Кисва весит примерно 550 кг, а для ее изготовления используется около 120 кг золотых ниток. Ежегодно кисва делится на мелкие куски и раздается гостям.