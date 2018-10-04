Пашинян пообещал не допустить Азербайджан в ОКДБ

Азербайджан никогда не будет членом или даже наблюдателем в ОДКБ - Армения не допустит этого.

Как передает Islam.az со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от Республиканской партии Армении Армена Ашотяна на правительственном часе в парламенте.

Как отметил Пашинян, вопросы вступления новых стран в ОДКБ решаются консенсусом, а говорить о позиции Армении по вопросу вступления Азербайджана в эту организацию излишне.

«Армения никогда не согласится, чтобы Азербайджан стал членом или даже наблюдателем в главной для нас военно-политической организации», - заявил Пашинян.

Он добавил, что любые разговоры об интеграции Азербайджана в ОДКБ лишены оснований.