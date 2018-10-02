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Предсмертные шутки шахидов. Сцены из Кербелы - 1

«Более верных сахабов, чем мои сахабы, и более верных родственников,

чем мои родственники, я не видел. Да ниспошлет им Аллах прекрасное будущее!»

Имам Хусейн (а)

Трагедия Кербелы является самым важным и самым значимым событием исламской истории. Несмотря на то, что все произошло в течение всего лишь нескольких часов, это событие и с точки зрения глубокого философского смысла, и с точки зрения насыщенности сюжета приравнивается к векам. Каждое мгновение Ашуры состоит из поучительных сцен. Каждый образ, каждый шахид, участвовавший  в этой большой трагической сцене истории, является целым миром.

Также как шахиды Кербелы погибли мученической смертью, завершив свою бесценную жизнь под ударами вражеских мечей, также их души тоже подверглись мучениям под ударами в определенном смысле забывчивости истории.

Достаточно сказать, что если у большинства мусульман Азербайджана мы спросим имена участников восстания в Кербеле, только некоторые смогут  назвать лишь имена нескольких представителей племени Хашими,  вспомнят имена знакомых им по «марсия» (траурный стих) Его светлости Аббаса, Али Акбара,  Али Аскера и Касима, в лучшем случае, произнесут имена Хабиба ибн Музахира и Хурра.  Несмотря на то, что каждый из шахидов Ашуры  проявил смелость и мужество, которым можно преподнести урок истории и их души имеют право на то, чтобы их имена знали наизусть.

В предлагаемой вам серии статей мы сообщим о некоторых личностях, которые  в битве при Кербеле бок о бок сражались с имамом Хусейном (а) и достигли шахады. В этих статьях мы осветим интересные и поучительные случаи, связанные с шахидами Ашуры, неизвестные моменты произошедших в Кербеле событий.

1. Битва дяди и племянника

Один из шахидов ашуры – Харис ибн Имрауль-Гейс Кинди вначале состоял в войске Омара ибн Сада, но затем с тремя воинами перешел на сторону  имама Хусейна (а). Вообще, часть шахидов прибыла в Кербелу в составе вражеского войска. Они поняли, что в одиночку не смогут прорвать окружение войска и перейти на службу к имаму и поэтому использовали уловку, чтобы примкнуть к противоположной стороне.  Уже до Ашуры часть из них смогла перейти в лагерь Имама. В ночь Ашуры группа, состоящая из 32 человек, отделилась от вражеской стороны и подоспела к имаму.

В день Ашуры Харис столкнулся на поле битвы со своим дядей. «Сейчас ты убьешь родного дядю?», спросил дядя, на что Харис ответил: «Ты мой дядя, но Аллах мой повелитель» и отправил дядю в ад.

2. Предсмертные шутки шахидов

Абдуррахман ибн Абди-раббих Ансари был сахабом пророка Мухаммеда (с). После того, как Его светлость Али (а) был избран халифом, имам выступил перед сахабами в Куфе в местечке, называемом Рахба и попросил их, если они слышали от пророка хадис Гадир-Хум, пусть поклянутся в этом.

Несколько сахабов (по преданию их было около 30) поднялись на ноги и подтвердили, что слышали из уст пророка хадис «Али — повелитель тех, для кого я повелитель». Среди них был и Абдуррахман. По преданию, он научился читать Коран  у его светлости Али (а). Во время восстания Муслима, Абдуррахман собирал сподвижников в Куфе. В Мекке он примкнул к имаму Хусейну (а) и прибыл вместе с ним в Кербелу.

В ночь Ашуры имам Хусейн (а) помылся в одной из палаток, совершил омовение.  В это время двое из сахабов – Абдуррахман и Бурейр сторожили вход в палатку. В это время Бурейр стал шутить с Абдуррахманом.  У Абдуррахима был тяжёлый характер, и он сказал, что сейчас шутки неуместны. Тогда Бурейр ответил ему: «Абдуррахман, те, кто меня знает, знают и то, что ни в молодости, ни сейчас (в пожилом возрасте) я не люблю неуместные шутки. Но сегодня радости моей нет предела. Потому что скоро мы  станем  шахидами и получим награды Аллаха. Поэтому я решил пошутить с тобой».

3. Мубахиля  на поле битвы

Бурейр ибн Хузейр Хамдани, о котором было упомянуто выше, в свое время был сторонником имама Али (а). Всю свою жизнь он занимался богослужением и был известен как прекрасный знаток Корана.  Его называли «Сеййидуль-гура» (предводитель чтецов Корана). Бурейр прибыл из Куфы в Мекку, где примкнул к Имаму и сопровождал его до Кербелы.

В день Ашуры Бурейр ступил на поле битвы и вызвал на бой противника. С вражеской стороны выступил воин Йезид ибн Магиль и сказал, что готов к бою.  Обе стороны старались убедить друг друга в своей правоте, но пользы от этого не было.

Наконец, Бурейр предложил для выхода из ситуации использовать мубахиля. Мубахиля - это молитва. То есть, когда два человека, каждый из которых обвиняя другого во лжи или заблуждении собираются и каждый просит Всевышнего Аллаха о том, чтобы ниспослал наказание на него, если он пошел против истины, а если противник его пошел против истины - то на противника. И скоро Аллах ниспосылает беду на неправую сторону и выводит истину наружу. Всем известна мубахиля пророка Мухаммеда (с) с христианами Наджрана и ниспослание в связи с этим событием 61-го аята суры Имран.

Бурейр и Йезид ибн Магиль помолились, чтобы в их битве один на один победил тот, кто прав. Затем между ними начался бой. За короткое время Бурейр отправил своего противника в ад, и доказал, что он находился на истинном пути. Несколько воинов из войска Омара ибн Сада накинулись на Бурейра. Когда Бурейр повалил одного из них наземь и собирался убить, в его спину вонзилось копье. Этого ученого мужа, занимавшегося всю жизнь богослужением, убили предательским способом.


Опубликовано:4 Октябрь, 2018  13:49, ]]>Печать]]>
 
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