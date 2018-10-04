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Саудовская Аравия оставила без ответа оскорбления Трампа

Саудовская Аравия до сих пор не ответила на оскорбительные высказывания президента США Дональда Трампа.

Как сообщает İslam.az, Трамп дважды за неделю оскорбил своего союзника, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза. Несмотря на это по прошествии трех дней с последнего оскорбительного высказывания президента США, официальный ар-Рияд все еще не ответил США.

Отметим, что во время последнего выступления в штате Миссисипи Д.Трамп заявил: "Мы защищаем Саудовскую Аравию. Это богатая страна, и я люблю короля Салмана. Но я сказал королю: мы защищаем вас и вас может не быть там через две недели без нашей помощи".

Эти же выражения Дональд Трамп использовал, выступая в штате Вирджиния.

"Только Бог знает, что может произойти с Саудовской Аравией без нас. Я сказал королю во время телефонного разговора, что у него есть триллионы долларов. Без нас неизвестно, что могло бы произойти с ними. Может, без нас он не смог бы защищать эти самолеты, когда подвергался атакам. С нашим присутствием они в полной безопасности", - заявил он на выступлении в рамках избирательной пропаганды.

Напомним, что ранее Трамп несколько раз делал оскорбительные высказывания в адрес арабских союзнических государств, что "без США они не выдержат и дня, и им придется платить гораздо больше".


Опубликовано:4 Октябрь, 2018  14:40, ]]>Печать]]>
 
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