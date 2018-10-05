Сирийским беженцам нужна помощь в размере $3,8 млрд - ООН

Масштабы гуманитарной помощи сирийцам оцениваются в $3,8 млрд в нынешнем году, однако на эти цели собрано лишь около 45% от требуемой суммы. Об этом сообщил в четверг на брифинге в штаб-квартире ООН главный координатор организации по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"В нынешнем году размеры средств, необходимых для реагирования на гуманитарные проблемы, оценивается в $3,8 млрд, - отметил он. - В настоящее время у нас имеется около 1,4 млрд, то есть около 45% от необходимой суммы".

"В общей сложности от 12 до 13 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, - продолжал он. - Около 6,2 млн сирийцев - это внутренне перемещенные лица, которые сосредоточены в основном в окрестностях Алеппо и Дамаска". Он отметил, что помимо сирийцев в помощи нуждаются находящиеся на территории Сирии беженцы из Судана и Ирака, а также палестинцы.