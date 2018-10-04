Читатель спрашивает: Что за молитва «Умми-сибйан»?

В классической медицинской литературе детские психологические болезни, в особенности обмороки, назывались «умми-сибйан». В некоторых хадисах содержатся рекомендации относительно оберегания детей от этой болезни. В качестве самого эффективного средства рекомендуется в левое ухо младенца прочесть азан, а в левую – игаму. Кроме того, есть и небольшие молитвы для этой цели.

Согласно верованию, не имеющего никакого религиозного основания, умми-сибйан – имя джинна, наносящего вред детям. Вышеупомянутые болезни, в силу предрассудков, связывали с джиннами. В прошлом, чтобы уберечь детей от джиннов, писали молитвы умми-сибйан. Хотя, на самом деле, связывать причину болезни с джиннами – предрассудок.