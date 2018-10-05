Мухаммед - самое популярное имя для детей в Бельгии

Мухаммед стало самым популярным именем в Бельгии для новорожденных в 2017 году.

Как передает Islam.az со ссылкой на Анадолу, по данным Института статистики Бельгии, в 2017 году именем Мухаммед в Бельгии назвали 718 новорожденных.

Вторым в рейтинге популярности для новорожденных стало имя Лиам (570).

По данным статистики, Мухаммад является самым популярным именем в Брюсселе, где его носят 18044 человека.

По данным Национального статистического управления Великобритании за сентябрь, имя Мухаммед вошло в ТОП-10 популярных имен для новорожденных в Великобритании и Уэльсе.