Израильская полиция допрашивает Нетаньяху

Израильская полиция сегодня утром начала очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования о взяточничестве и злоупотреблении доверием, передает местное телевидение.

Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам: о получении дорогостоящих подарков («дело 1000») и сговоре с медиа-группой «Едиот-Ахронот» («дело 2000»). Полиция уже передала дела в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным телерадиокорпорации «Кан», это уже 12-й допрос израильского премьера. Уточняется, что впервые с момента публикации рекомендаций полиции на допросе речь пойдет о «деле 1000» и «деле 2000». Полиция представит новые сведения, полученные в ходе расследования.

Так называемое «дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху от представителей деловых кругов дорогостоящих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп - «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.