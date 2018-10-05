Трамп в третий раз за неделю оскорбил Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп минувшим днем на выступлении перед избирателями в штате Миннесота вновь оскорбительно высказался в адрес короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, заявив, что ему придется платить больше, сообщает SalamNews.

"Мы защищаем очень богатые государства. Мы хорошо договариваемся с этими государствами, но этого мало. Например, Саудовская Аравия, вы думаете, у них мало денег?! Они очень мало платят нам за то, что мы для них делаем. Король Салман мой друг, я попросил его меня понять. Я сказал ему: "Ты препятствуешь выплатам?". Они заплатят нам 30%. Он ответил, что этого никто от меня не просил и не требовал. Он спросил серьезен ли я в этом вопросе? Я ответил, что да. Они должны заплатить, раз им этого раньше никто не говорил. Речь идет о миллиардах долларов", - повторил Трамп свои оскорбления.

Напомним, что ранее Трамп утверждал, что Саудовская Аравия и двух недель не продержится без США.

Отметим, что Саудовская Аравия пока не ответила на высказывания Трампа.