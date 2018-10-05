Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет назвал в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Нобелевскую премию мира в этом году получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия "по прекращению использования насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение награды в течение десяти лет. Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность за случаи массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и другие страны за недостаточные усилия по недопущению насилия в отношении женщин в военных конфликтах.

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В 2016 году награду получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Премия мира, согласно последней воле Альфреда Нобеля, в отличие от остальных наград, учрежденных по его завещанию, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, которых назначает парламент Норвегии. Члены комитета по традиции - это в основном отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.